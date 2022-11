© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore comunale alla mobilità, Arianna Censi, partecipa alla onferenza stampa di presentazione del nuovo car sharing elettrico Enjoy. Interviene il direttore generale di Energy evolution di Eni, Giuseppe RicciPalazzo Marino, Sala Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 10)Si riunisce il consiglio metropolitano.Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 (ore 10)L'assessore comunale al turismo Martina Riva partecipa alla conferenza stampa di presentazione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023. Presenti anche il ministro del turismo, Daniela Santanchè, l'ad e dg di Fiera Milano, Luca Palermo, il direttore Turismo&prossimità, Dg Grow, della Commissione Europea, Valentina Superti, la vicepresidente European Travel Commission, Magda Antonioli e l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni.Fondazione Luigi Rovati, corso Venezia, 52 (ore 11)L'assessore allo sviluppo economico, Alessia Cappello, partecipa alla conferenza stampa “Milano: il giudizio dei cittadini. I dati dell'Osservatorio CityDoxa”. Presenti anche Vincenzo Albanese, vicepresidente di Confcommercio Milano e il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri.Palazzo Bovara, sala Aquile, corso Venezia, 51 (ore 12.30)REGIONEL'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa al Forum nazionale delle Polizie locali.Fiera di Bergamo, via Lunga (ore 9)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via F. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario allo sport e grandi eventi, Antonio Rossi, partecipano alla presentazione alla stampa del 29esimo "Memorial Walter Fontana" circuito che propone numerose gare di sci alpino e nordico.Palazzo Lombardia, sala Stampa, 11° piano, ingresso N1, Piazza Città di Lombardia 1 (ore 11) Presenti anche l'ad e dg di Fiera Milano, Luca Palermo; il direttore Turismo&prossimità, Dg Grow, della Commissione Europea, Valentina Superti e la vicepresidente European Travel Commission, Magda Antonioli.Fondazione Luigi Rovati, corso Venezia, 52 (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, partecipano alla conferenza stampa di presentazione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona.Palazzo Pirelli, sala Giò Ponti, via F. Filzi, 22 (ore 11:30)L'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei progetti "Racconti da gustare in una Valle da fiaba", della Comunità Montana Valle Seriana, e "Lovere, il borgo della luce. Magic Xmas with Linus and Peanuts", del Comune di Lovere.Palazzo Pirelli, sala stampa Giorno della memoria, via Fabio Filzi, 22 (ore 12)Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i vicepresidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi partecipano alla conferenza stampa di presentazione dei contenuti della nuova legge regionale che promuove il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.Palazzo Pirelli, Sala Giorno del Ricordo, via F. L'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, presenta la campagna per la promozione della vaccinazione antinfluenzale e i dati delle prime somministrazioni.Palazzo Lombardia, sala stampa, 11° piano, ingresso N1, Piazza Città di Lombardia 1 (ore 14:15)VARIE"Green experience camp, la roadmap dell'healthcare sostenibile".Mind Milano, via Cristina Belgioioso, 171 (ore 9)Il presidente di A2A Marco Patuano partecipa alla presentazione di "Light is Life. Festa delle Luci A2A". Presente anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.Teatro Donizetti, sala Tremaglia, Piazza Cavour, 15 Bergamo (ore 11) Conferenza stampa dell'assemblea nazionale delle delegate e dei delegati del Gruppo Marcegaglia.Via Palmanova, 22 (ore 12)Il ministro del turismo, Daniela Santanchè, partecipa all'assemblea nazionale della Federazione Turismo Organizzato.Veneranda biblioteca ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 (ore 14) (Rem)