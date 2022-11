Germania: Associazione aziende trasporto, biglietto mezzi pubblici a 49 euro al mese da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà introdotto dal primo maggio 2023 il biglietto a 49 euro al mese con cui in tutta la Germania si potrà viaggiare sui mezzi pubblici, ossia treni regionali, metropolitana, autobus e tram.econdo l'Associazione delle aziende di trasporto tedesche (VDV). È quanto dichiarato dal presidente dell'Associazione delle aziende di trasporto tedesche (Vdv), Oliver Wolff, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Wolff ha aggiunto che il biglietto a 49 euro non potrà essere disponibile “molto prima” a causa delle lungaggini amministrative. Inoltre, dalla politica manca chiarezza, mentre il settore dei trasporti necessita di linee guida certe. Il biglietto a 49 euro succede a quello a nove euro al mese in vigore in Germania tra giugno e agosto scorso, introdotto dal governo federale per far fronte all'aumento dell'inflazione e alla crisi dell'energia.(Geb)