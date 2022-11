Ucraina: mozione Pd, pieno sostegno a Kiev e adoperarsi per immediato cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento impegna, inoltre, il governo "a sostenere il percorso di adesione all'Unione europea dell'Ucraina, rafforzando in ogni campo la cooperazione Ue-Ucraina, a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta per il sostegno della popolazione ucraina in Patria, nonché implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili, anche in ragione del previsto aumento di arrivi dovuti al 'danneggiamento sistematico delle fonti energetiche in Ucraina da parte russa, che ostacola la capacità del Paese di affrontare l'inverno, a sostenere, in modo fattivo e tempestivo, l'appello delle autorità ucraine per l'acquisto e l'invio di generatori di energia elettrica, anche coinvolgendo, a tal fine, enti locali e associazionismo, ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra, a promuovere l'istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per il crimine di aggressione contro l'Ucraina, e a sostenere le iniziative della Corte dell'Aia per perseguire i crimini di guerra perpetrati nei confronti della popolazione ucraina, anche attraverso l'invio di joint investigation team, a provvedere a misure di sostegno alle imprese per i maggiori oneri derivanti dalla applicazione di sanzioni, nonché la promozione di accesso a nuovi mercati verso cui indirizzare esportazioni e investimenti non allocabili sul mercato russo" e "a proseguire nell'azione di diversificazione degli approvvigionamenti energetici". (Rin)