Legge Bilancio: Letta, innalzamento soglie minime Pos sono invito a evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di alzare il livello minimo di contante rispetto all'utilizzo del Pos è un chiaro invito all'evasione fiscale. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Il governo italiano dovrebbe seguire l'Europa su alcune importanti scelte. Se lo facesse, non farebbe questa scelta scellerata di alzare il livello minimo di contante rispetto all'utilizzo del Pos", ha detto. Una scelta, secondo il segretario dem, che va "cambiata e modificata" e che rappresenta "un drammatico ritorno indietro, un modo per aiutare alcune categorie, che non ne vogliono sapere di usare i pagamenti elettronici". La decisione del governo, ha continuato Letta, "avrà terribili effetti sulle entrate fiscali del nostro Paese, ed è chiaramente un invito all'evasione fiscale". Un modo di fare dell'esecutivo, sottolinea il segretario del Pd, che propaga messaggi che possono provocare "pesanti danni e far tornare indietro il nostro Paese". "Chiediamo al governo di tornare indietro su queste scelte, che non vanno nella direzione di rendere la nazione un luogo in cui cui l'evasione fiscale può essere finalmente battuta", ha concluso Letta. (Beb)