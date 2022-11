Milano: inaugurata da A2A nuova cabina elettrica primaria San Cristoforo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- È stata inaugurata oggi, alla presenza dell’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e dell’assessora all’ambiente e verde del Comune di Milano Elena Grandi, la nuova cabina elettrica primaria San Cristoforo. L’infrastruttura di A2A, realizzata per distribuire in modo integrato e capillare l’energia elettrica, contribuisce ad aumentare l’affidabilità della rete di Milano e a sostenere l’elettrificazione dei consumi in corso. (Video: Agenzia Nova) (Rem)