Regno Unito: National Grid non lancerà programma prevenzione blackout martedì sera

- L'operatore britannico per la rete elettrica National Grid non attuerà il suo programma di prevenzione dei blackout, previsto per domani sera, dopo che i fornitori di energia francesi hanno dichiarato di avere difficoltà a far fronte alla domanda. In giornata era stato annunciato che il Demand Flexibility Service (Dfs), progettato per evitare blackout, avrebbe potuto essere introdotto per la prima volta martedì sera per ridurre il carico sulla rete elettrica. Il programma prevede che le famiglie che hanno aderito all'iniziativa vengano pagate per non utilizzare determinati elettrodomestici in orari prestabiliti. (Rel)