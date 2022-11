Ue: Letta, nuovo Pd sarà il partito più europeista d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Pd sarà il partito più europeista dello scenario politico italiano. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Sono qui per l'incontro che apre la fase costituente della nascita del nuovo Pd, in cui la dimensione europea sarà molto importante", ha detto. "L'idea è di ancorare il nuovo Pd che nascerà alla dimensione europea- Per noi l'Europa è il cuore e il centro", ha aggiunto. Un'Europa, quella descritta dal segretario dem, "federalista, sovrannazionale, comunitaria, che risolve i problemi. Un'Europa sociale e della salute, del lavoro". Un'idea che Letta ha definito molto diversa da quella della controparte politica, che punta a "un'Europa intergovernativa e dei veti, con i quali le forze di governo normalmente sembrano avere a che fare". Il segretario del Pd ha quindi lanciato la nuova fase costituente del partito. "Oggi, da qui, parte la fase costituente del nostro congresso", ha dettio, "con una discussione animata tra candidati già in pista e possibili candidati, ma che è importante che si ancori bene alle questioni e ai temi", ha poi aggiunto. "Il nuovo Pd, sarà il partito più europeista dello scenario politico italiano. C'è bisogno di un'Europa migliore, che supera i veti e che aiuta gli Stati membri a fare le cose per bene", ha concluso Letta rivolgendosi ai cronisti. (Beb)