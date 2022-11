Sud: Cgil, Fondi europei non bancomat, ma investimenti per sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I divari Nord-Sud non si riducono, anzi continuano ulteriormente ad ampliarsi. Dopo la pandemia la ripresa tanto attesa non c'è stata: nel 2023 il Pil meridionale si contrae addirittura fino a -0,4 per cento, e ora i rincari dei beni energetici e alimentari si scaricano più pesantemente sul sistema imprese e sulle famiglie del Mezzogiorno". Lo afferma il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra commenta il Rapporto Svimez 2022, presentato quest'oggi alla Camera dei deputati. "Un quadro preoccupante quello delineato dall'Associazione che diventa allarmante poiché - aggiunge il dirigente sindacale - si inserisce in un contesto già fragile. Mentre il governo pensa ad abolire il reddito di cittadinanza, che per il Sud è stato un importante strumento di contrasto alla povertà, e a procedere con l'autonomia differenziata, nelle regioni meridionali restano ancora aperte le questioni del precariato, del lavoro povero, della disoccupazione giovanile e femminile, nonché dei differenziali di salario, e si registra un rischio di aumento della povertà. Occorrerebbe ricostruire una seria politica industriale a partire dal potenziamento e dalla riconversione delle filiere produttive territoriali". (segue) (Rin)