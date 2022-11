Lazio: Scaccabarozzi (Unindustria), mantenere leadership settore farmaceutico in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio deve mantenere la leadership del settore farmaceutico in Europa perché "in un momento come questo, in cui il Covid ha insegnato il valore di questi settori, tutti i Paesi dell'Europa sono alla rincorsa". Lo ha detto il presidente della sezione farmaceutica e biomedicale di Unindustria, Massimo Scaccabarozzi, in occasione della presentazione dello studio "Il settore farmaceutico e biomedicale nel Lazio: attrattività dell'ecosistema e prospettive di sviluppo" realizzato da Unindustria e Luiss a Roma. "Questo studio - ha spiegato Scaccabarozzi - sta dimostrando delle cose molto importanti per la Regione. Intanto perché il Lazio svetta in Italia. La farmaceutica svetta nel Lazio, insieme al biomedicale, alla pari di altri settori, quindi siamo al primo posto. Il Lazio svetta anche in Europa perché, per il valore della produzione il Lazio è la terza regione europea. Tralascio tutti i numeri riguardo gli addetti, le esportazioni, il Lazio è la prima regione per il valore dell'export, che sta aumentando in maniera incredibile. Il 45 per cento dell'export che va in Europa arriva dal Lazio". (segue) (Rer)