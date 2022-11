Lazio: Scaccabarozzi (Unindustria), mantenere leadership settore farmaceutico in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi - ha sottolineato il presidente della sezione farmaceutica e biomedicale di Unindustria - io credo che questo sia un messaggio molto importante da mandare alle istituzioni regionali. Questo è un settore per cui quando le cose vanno molto bene porta molta economia e molto valore alla Regione. Ma se le cose, per il settore, non dovessero andare bene, la Regione ne soffrirebbe. Quindi, dato che il nostro è un settore che vive di regolatorie, e le politiche regolatorie sono politiche industriali, quando vengono prese delle decisioni, e non sempre tutelano i valori industriali e gli asset che abbiamo, la Regione deve essere presente sui tavoli dove vengono prese queste decisioni. Questo è il messaggio che noi mandiamo alla Regione, e credo che sia stato sempre bene accolto dalle varie istituzioni regionali". (segue) (Rer)