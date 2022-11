Lazio: Scaccabarozzi (Unindustria), mantenere leadership settore farmaceutico in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - ha concluso Scaccabarozzi - lo ribadiamo ancora una volta proprio perché crediamo che, in un momento come questo, dove il Covid ha insegnato il valore di questi settori, tutti i Paesi dell'Europa sono alla rincorsa. Germania e Francia si stanno avvicinando a noi, ma abbiamo Paesi come il Belgio e la Spagna, che fino a poco tempo fa non erano nemmeno in graduatoria e che stanno facendo passi da gigante. Noi vorremmo mantenere questa leadership, perché lo dobbiamo ai cittadini, da un punto di vista sociale e di salute, ma anche da un punto di economico". (Rer)