Tunisia: avvocato Laouini, legame diretto tra invio terroristi all’estero e omicidi politici 2013

- L’invio dei combattenti tunisini nelle aree di conflitto e l’omicidio dei politici di sinistra Chokri Belaid e Mohamed sarebbero collegati. Lo ha detto l’avvocato Abdenasser Laouini, membro del comitato nato per far luce sulla morte dei due politici tunisini assassinati nel 2013 dal gruppo terroristico Ansar al Sharia. “Abbiamo scoperto una sovrapposizione diretta tra gli imputati, che devono essere ascoltati nel caso dell’invio dei jihadisti tunisini in Siria e in altre aree di conflitto, e tra coloro che sono coinvolti nel caso degli omicidi politici perpetrati in Tunisia nel 2013", ha detto Laouini parlando a un’emittente radiofonica privata tunisina. Proprio oggi era previsto un interrogatorio del leader del movimento islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, in relazione al dossier dell’invio dei terroristi all’estero. (Tut)