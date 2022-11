Cipro: ministro Esteri, soluzione a questione cipriota ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione alla questione cipriota potrebbe rappresentare una situazione vantaggiosa per tutte le parti interessate e la comunità greco-cipriota resta “fedele” alla federazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri cipriota, Ioannis Kasoulides, all’emittente “Al Jazeera” aggiungendo che la possibilità di trovare una soluzione è ancora alta, a condizione che vi sia la volontà politica. Kasoulides ha fatto riferimento al recente accordo tra Libano e Israele per la delimitazione dei confini marittimi, spiegando che i due Paesi non avrebbero mai raggiunto un accordo senza il coinvolgimento degli Stati Uniti, chiedendo quindi l'aiuto della comunità internazionale. “Si tratta di uno sviluppo estremamente utile, considerando che la Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro è adiacente alla loro", ha affermato Kasoulides. “Due parti come Libano e Israele, che sono ufficialmente in stato di guerra e non si riconoscono, sono riuscite a raggiungere un accordo”, ha proseguito. “È un ottimo esempio per Cipro e la Turchia", ha affermato ancora il capo della diplomazia di Nicosia aggiungendo, tuttavia, che la Turchia ha finora rifiutato un simile tipo di negoziazione e accordo per delimitare la Zee-(Gra)