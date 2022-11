Tim: Bombardieri, governi ci convochi nuovamente per chiarire sue intenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier Tim "ci aspettiamo, viste anche alcune scadenze tra un paio di giorni, che il governo recepisca le cose che abbiamo detto e ci riconvochi per chiarirci cosa vuole fare e per avviare un confronto su quelle che saranno le ricadute occupazionali e di sistema". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro dei sindacati su Tim con il capo di gabinetto Caputi. "Abbiamo ricordato che su questa vertenza ci sono 80 mila posti di lavoro in ballo, 43 mila posti di lavoro di Tim e 40 mila posti di lavoro dell'indotto, e abbiamo ribadito che siamo contrari allo spezzatino e siamo convinti che questo Paese, per quello che riguarda Tim, debba tutelare un asset strategico che serve per lo sviluppo del Paese stesso", ha proseguito. "Il capo di Gabinetto del presidente del Consiglio ci ha ascoltato e detto che avrebbe riferito alla parte politica", ha concluso. (Rin)