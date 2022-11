Giordania: re Abdullah II, causa palestinese chiave per pace e stabilità in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “causa palestinese è la chiave per la pace e la stabilità in Medio Oriente, e la Giordania continuerà ad attirare l'attenzione del mondo sulle difficili condizioni in cui versa il popolo palestinese, incompatibili con i valori di giustizia, dignità e diritti umani”. Lo afferma il re di Giordania, Abdullah II, in una lettera indirizzata al presidente del Comitato sui diritti inalienabili del popolo palestinese, lo sceicco Niang in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”, Abdullah II ha sottolineato che la causa palestinese rimarrà “centrale nella regione”. Il sovrano ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per prevenire qualsiasi violazione che comprometta le possibilità di raggiungere la pace. (segue) (Res)