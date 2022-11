Giordania: re Abdullah II, causa palestinese chiave per pace e stabilità in Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera, Abdullah II ha inoltre riaffermato che il Medio Oriente "non beneficerà della pace finché l'occupazione non sarà terminata e il popolo palestinese non avrà ottenuto tutti i suoi diritti, il primo dei quali è il diritto all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato indipendente, sovrano e vitale con Gerusalemme Est come sua capitale, basato sulla soluzione dei due Stati”. Il re ha anche sottolineato che la Giordania “continuerà a coordinarsi con i suoi partner nella comunità internazionale per promuovere la soluzione dei due Stati, porre fine a tutte le attività illegali e illegittime degli insediamenti israeliani, confiscare terre, demolire case e trasferire i palestinesi dalle loro case”. (segue) (Res)