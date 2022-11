Giordania: re Abdullah II, causa palestinese chiave per pace e stabilità in Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio, Abdullah II ha osservato che “non è possibile ottenere risultati costruttivi di prosperità e crescita sostenibile senza una visione globale, in cui i palestinesi sono una parte essenziale dei progetti economici e regionali”, sottolineando l'importanza di sostenere l'Autorità nazionale palestinese (Anp) per consentirle per adempiere ai propri doveri e responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Il sovrano del Regno di Giordania ha chiesto di fornire sostegno all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi (Unrwa) in conformità con il mandato delle Nazioni Unite, invitando la comunità internazionale a “inviare un messaggio forte a favore dei diritti dei rifugiati palestinesi, per garantire la fornitura di servizi educativi e sanitari, in particolare per i bambini”. (Res)