Piemonte: Preioni (Lega), approvata legge su contributo a Comuni con alta incidenza alloggi sociali rispetto residenti

- E' stata approvata dalla II Commissione consiliare la proposta di legge che ho presentato, per riconoscere un contributo di 250 mila euro per il 2022 ai Comuni piemontesi con una incidenza di alloggi sociali rispetto alla popolazione residente pari o superiore al 5 per cento. Le risorse saranno ripartite in misura proporzionale al numero di alloggi sociali presenti sul territorio comunale. Lo ha annunciato in una nota stampa il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte Alberto Preioni. "La nostra finalità è quella di dare una mano aggiuntiva ai Comuni piemontesi che hanno un'alta incidenza di case popolari e di edilizia pubblica - ha sottolineato il capogruppo Preioni -. Comuni che si trovano a far fronte a povertà che vanno ben oltre le loro comunità ma abbracciano interi territori e, in certi casi, intere province. (segue) (Rpi)