Piemonte: Preioni (Lega), approvata legge su contributo a Comuni con alta incidenza alloggi sociali rispetto residenti (2)

- Questo comporta oneri diretti, e penso ad esempio alle spese per le decadenze colpevoli, e indiretti, come possono essere le azioni e i bonus a sostegno delle fasce più deboli della popolazione per servizi essenziali come il riscaldamento, gli scuolabus o i pacchi alimentari.Da qui abbiamo fissato la soglia del 5 per cento nel rapporto tra alloggi popolari e popolazioni, con l'impegno, come richiesto dal Cal, di estenderla nel prossimo futuro, dando così alla norma un assetto strutturale e permettendo di scorrere la graduatoria. Iniziamo garantendo un aiuto a chi ha quattro volte il numero di alloggi popolari e di edilizia popolare rispetto alla media piemontese. Poi interverremo a favore di chi ha un rapporto di tre volte, via via affrontando le situazioni con un'incidenza più bassa", ha concluso Preioni. (Rpi)