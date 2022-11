Lombardia 2023: Fontana, scelte rapide e decise per futuro Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo fare scelte rapide e dobbiamo prenderle in maniera decisa”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiudendo la conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. “La giornata di oggi è stato un buon inizio di una serie di iniziative” perché “vogliamo lanciare un progetto per i futuro per la nostra Regione” che deve fondarsi “sul rapporto con i cittadini”, ha concluso. (Rem)