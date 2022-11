Serbia: commissario Allargamento Varhelyi in visita ufficiale giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi arriverà giovedì in Serbia, per una visita di due giorni, in cui incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic e la prima ministra Ana Brnabic. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero Hernandez, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". I temi di discussione a Belgrado saranno le riforme relative all'adesione del Paese balcanico all'Unione Europea, la gestione della migrazione e la diversificazione energetica, ha affermato la stessa Pisonero. Varhelyi è in visita oggi e domani in Bosnia Erzegovina. (Seb)