Legge Bilancio: Meloni, non c'è stato sociale se a monte non si genera ricchezza

- Gli interventi della manovra "incarnano una visione sociale. Gran parte delle risorse sono destinate alle realtà produttive per ribadire un principio troppo spesso messo in discussione: "non c'è stato sociale se a monte non c'è chi genera ricchezza". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea generale di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo. (Rin)