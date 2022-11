Milano: Truppo (Fd’I), delibera popolare su Area B nostra prima vittoria che evidentemente preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una nostra prima vittoria la delibera d'iniziativa popolare da noi proposta che evidentemente sta creando molte preoccupazioni a chi ha voluto questi blocchi alle auto, perché sta coinvolgendo sempre più migliaia di cittadini”. Ad affermarlo è Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Milano, a commento del parziale allentamento delle nuove restrizioni per quanto riguarda gli accessi all’Area B di Milano. “Allargare i tempi per gli euro 5 diesel – sottolinea infatti l’esponente di Fd’I - ci permette di valutare i dati dei nuovi divieti e di votare in aula la nostra delibera nelle prossime settimane. Ricordo infatti che fino ad adesso nessun voto del consiglio comunale è stata permesso”. “La giunta ha deciso sulle nostre teste ma tra poco i consiglieri comunali di sinistra non potranno né dovranno più nascondersi dietro la figura ingombrante del Sindaco Sala" conclude Truppo.(Com)