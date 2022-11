Ucraina: deputati Pd, proseguire nel pieno sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina, è necessario sostenere anzitutto il ruolo dell'Italia nell'avvio di un percorso diplomatico per la costruzione di una Conferenza di pace, mediante iniziative utili a una de-escalation militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, anche in linea con gli orientamenti emersi in occasione dell'ultimo incontro G20. In tale contesto, sollecitiamo al tempo stesso il governo a proseguire nell'impegno volto a garantire pieno sostegno all'Ucraina mediante tutte le forme di assistenza che dovessero essere necessarie, per assicurare il diritto all'autodifesa individuale e collettiva, previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Questo significa continuare ad assicurare massima vicinanza e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine. Come ribadiamo nella nostra mozione, chiediamo inoltre al governo di portare avanti ogni tentativo, in ogni sede internazionale, per un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle forze militari russe, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. Impegniamo poi lo stesso governo a prevedere il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere sugli sviluppi riguardanti il conflitto secondo le modalità previste dal decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, e a stabilire che allo scadere dello stesso decreto, nella non auspicabile ipotesi del protrarsi del conflitto, l'impegno dell'Italia nel sostegno a Kiev sia oggetto di un apposito provvedimento legislativo". Lo dichiara il vice capogruppo democratico alla Camera, Piero De Luca. (Rin)