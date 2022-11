Speciale infrastrutture: Milano, Giunta approva delibera per favorire nascita piccole attività in contesti di rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stimolare i processi di rigenerazione, di intere aree come di singoli edifici dismessi o degradati, accrescere la qualità urbanistica e valorizzare la qualità dello spazio pubblico, soprattutto le reti a vocazione pedonale nei quartieri. Con questi obiettivi la Giunta ha approvato una delibera volta a favorire e ad agevolare la presenza di piccoli esercizi commerciali e attività artigianali negli ambiti cittadini interessati da interventi di Rigenerazione urbana e nei nuclei storici esterni, da Baggio a Chiaravalle solo per fare alcuni esempi. Tutte aree di particolare interesse per l'Amministrazione in cui - come prevede il PGT - possono essere progettati interventi urbanistici-edilizi e iniziative sociali che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito. In questa stessa scia si inserisce la volontà del Comune di favorire lo sviluppo e la diffusione di attività commerciali poste ai piani terra degli edifici, che possano contribuire a rivitalizzare il quartiere e a diventarne nel contempo presidio di sicurezza e socialità. (Com)