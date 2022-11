Speciale infrastrutture: Energia: Mazzetti (FI), rigassificatore scelta di interesse nazionale ma su compensazioni grave assenza regione Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rigassificatore “è una delle infrastrutture chiave per l'autonomia energetica del Paese ed è importante, sebbene non immediato, concretizzarla". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della commissione Ambiente. "Il vero problema non è il rigassificatore in sé e che serve all'Italia ma l'assenza di compensazioni chiare al momento. La regione Toscana - rimarca - tanto solerte nel puntualizzare sul gasdotto Galsi che avrebbe aiutato tutta l'Europa a diversificare e che invece è stato bloccato proprio dai cavilli della Regione, è stata molto assente in questo caso, incapace di chiarire, in anticipo, le compensazioni per il territorio che comunque deve sopportare un carico infrastrutturale in più". (Rin)