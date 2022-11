Ue: Lagarde, politiche fiscali non devono aumentare pressioni inflazionistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale contesto di alta inflazione, la politica fiscale deve essere attenta a non aumentare le pressioni inflazionistiche. Il sostegno fiscale deve quindi essere mirato, temporaneo e personalizzato. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'audizione alla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo. "I governi dovrebbero perseguire politiche fiscali che dimostrino il loro impegno a ridurre gradualmente il rapporto debito pubblico/Pil e a non aumentare le spinte inflazionistiche", ha detto. "Eliminare i vincoli alla crescita economica attraverso un'ambiziosa agenda di riforme economiche a livello europeo e nazionale non solo ricostruirà l'offerta compromessa dai recenti shock, ma rafforzerà anche, nel tempo, la resilienza della nostra economia", ha aggiunto. Il rispetto dei mandati della Bce, secondo Lagarde, "creerà le condizioni per una crescita forte e sostenibile a beneficio di tutti". La presidente della Bce, rivolgendosi alla commissione del Parlamento europeo, ha concluso spiegando che "i dati suggeriscono che i salari stanno aumentando e continueranno a farlo. Noi continueremo a valutare le implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine". (Beb)