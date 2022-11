Venezuela-Sudafrica: Maduro in visita a Pretoria il 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, sarà in visita ufficiale in Sudafrica il prossimo 6 dicembre. Lo annuncia la presidenza sudafricana in un comunicato. La visita, si legge, consoliderà le già forti relazioni tra Sudafrica e Venezuela e consoliderà azioni concrete a reciproco vantaggio. I due capi di Stato si sono incontrati di recente a Sharm el Sheikh, a margine dei lavori del vertice mondiale sul clima (Cop27). In quell'occasione, ha dichiarato Maduro su Twitter, hanno sostenuto una "eccellente riunione di lavoro", occasione per rivedere il quadro della cooperazione bilaterale. "Nello spirito di (Nelson) Mandela e (Hugo) Chávez, (abbiamo trattato) di cooperazione fraterna tra nazioni sorelle, unite dallo sviluppo condiviso e dalla conservazione del pianeta terra", ha scritto Maduro sul social network, dove ha condiviso una foto dell'incontro. Il Venezuela ha ratificato, lo scorso agosto, l'impegno a rafforzare le sue relazioni con il Sudafrica, in un incontro tenuto dalla vicepresidente esecutiva del Paese sudamericano, Delcy Rodríguez, con l'ambasciatore della nazione africana, Lindiwe Michelle Maseko, la cui missione diplomatica è iniziata lo scorso luglio. Come ribadito dalla squadra di comunicazione presidenziale di Caracas, Venezuela e Sudafrica mantengono una "solida cooperazione economica" basata sugli accordi firmati al Business Forum Venezuela-Sud Africa tenutosi nel 2020, finalizzato ad "alleanze strategiche nelle aree commerciale, mineraria, petrolifera, agricola e turistica".(Res)