Cina: Foxconn, annunciati nuovi incentivi per ex dipendenti disposti a tornare a Zhengzhou

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha annunciato nuovi incentivi per i dipendenti disposti a riprendere servizio nella sua fabbrica in Cina, travolta dal Covid-19 e dalle proteste inscenate dai lavoratori contro le restrizioni anti-pandemiche adottate nello stabilimento. Lo ha annunciato l'unità dell'azienda responsabile della produzione degli iPhone di Apple con un post sul social WeChat, chiarendo che gli operai fuggiti dalla fabbrica di Zhengzhou tra il primo ottobre e il 10 novembre potranno ricevere bonus fino a 1.672 dollari se accetteranno di restare per due mesi. L'azienda ha inoltre rassicurato sulle "migliori condizioni" di prevenzione e controllo pandemico nella Zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou, dove ha sede la fabbrica, che tra l'altro ha "progressivamente ripristinato le condizioni di produzione e di vita". Ai lavoratori che accetteranno l'offerta sarà corrisposto un salario di 4,2 dollari all'ora – retribuzione relativamente alta per i lavoratori cinesi – e un bonus di 416 dollari se rimarranno per 30 giorni. Un bonus di 416 dollari sarà inoltre versato se accetteranno di rimanere nella bolla a "circuito chiuso" per almeno 26 giorni a dicembre. Il salario su base oraria nel mese di gennaio sarà uguale, più un bonus di 832 dollari per chi lavorerà per almeno 23 giorni nel corso del mese. Durante il fine settimana – complice l'urgenza di riprendere a pieno regime la produzione di iPhone in vista dello shopping natalizio – molti ex lavoratori hanno ricevuto sms dall'azienda, che si è informata anche sulla loro posizione lavorative e la disponibilità a tornare. (segue) (Cip)