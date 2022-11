Cina: Foxconn, annunciati nuovi incentivi per ex dipendenti disposti a tornare a Zhengzhou (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di reclutamento di massa è stata promossa da Foxconn a colpi di rialzi e bonus salariali per dipendenti vecchi e nuovi, ottenendo inizialmente i risultati sperati. Secondo quanto riferito alla stampa da un dipendente in condizioni d'anonimato, però, la dirigenza sarebbe venuta meno ai generali termini del contratto per i neoassunti, che avrebbero dovuto beneficiare di un bonus di 419 dollari dopo 30 giorni lavorativi e di altri 419 dollari dopo un un totale di 60 giorni. Di fronte alle proteste per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la dirigenza avrebbe offerto agli operai freschi di assunzione una buonuscita di circa 1.400 dollari: 1.199 per dimettersi immediatamente e circa 280 per salire a bordo di un autobus diretto verso casa. In una dichiarazione pubblicata oggi, Foxconn ha tentato inoltre di fare chiarezza sulla questione, affermando che la controversia sui contratti era dovuta a un "errore tecnico" e che la retribuzione effettiva sarà "quella concordata e quella presente sui manifesti di reclutamento". (segue) (Cip)