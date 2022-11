Decreto Aiuti quater: Confcommercio, misure in giusta direzione ma servono ulteriori interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge approvato dal governo per contrastare il rincaro dei prezzi energetici "si muove certamente nella giusta direzione anche se crediamo che le misure introdotte vadano ancora rafforzate per fronteggiare adeguatamente i rincari del costo delle forniture di energia elettrica e gas naturale per le imprese”. Così ha oggi osservato Giovanni Acampora, membro di Giunta Confcommercio incaricato per la Transizione ecologica e la Sostenibilità, in occasione dell’audizione presso la commissione Programmazione economica, Bilancio del Senato sul disegno di legge AS345 (conversione in legge del decreto-legge 176/2022 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”). “Bene, in particolare - ha proseguito Acampora - l’estensione del beneficio fiscale dei crediti d’imposta a tutto il quarto trimestre 2022 per le imprese “non energivore” e “non gasivore”, nonché la proroga della scadenza fiscale al 30 giugno 2023 per la fruizione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Rimangono tuttavia fuori dal perimetro della proroga i crediti relativi al secondo trimestre 2022, in scadenza a fine anno. Sarebbe quindi necessario unificare i termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta, portando anche quelli riferibili al secondo trimestre al 30 giugno 2023. Andrebbe poi eliminata la sanzione – eccessiva - della decadenza dal diritto alla fruizione dei crediti prevista rispetto all’obbligo di comunicazione dei loro importi all’Agenzia delle entrate da effettuare entro il 16 marzo 2023”. Sempre al fine di limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso a cui abbiamo assistito nel corso dell’anno, occorre, secondo Confcommercio, introdurre un ulteriore incremento della percentuale della detrazione spettante anche per i crediti riferiti al secondo e al terzo trimestre 2022 immaginando anche la possibilità di prevedere maggiori ristori (nell’ordine del 50 per cento) nel caso in cui si sia subito un incremento del costo dell’energia superiore al 100 per cento. (segue) (Rin)