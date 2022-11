Decreto Aiuti quater: Confcommercio, misure in giusta direzione ma servono ulteriori interventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Acampora, inoltre, rimane ferma la necessità di prorogare, almeno per tutto il 2023, la data prevista per il superamento della maggior tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica delle microimprese (con potenza pari o inferiore ai 15 kW), al pari di quanto disposto dal decreto-legge per i clienti domestici. “Positive poi - prosegue Acampora - le misure per la rateizzazione delle bollette per le imprese, anche se con efficacia parziale in relazione agli importi e temporalmente limitata (ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023). Su tale fronte, si pone l’esigenza di estendere l’efficacia delle disposizioni anche ai consumi riferibili ai mesi immediatamente precedenti, soprattutto nel caso di imprese che a ottobre risultavano già morose. Sul fronte societario secondo Acampora andrebbero prorogate, anche per gli esercizi 2022 e 2023, le norme “emergenziali” temporanee concernenti la non applicazione delle disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, nonché di posticipo al quinto esercizio successivo del termine entro cui la predetta perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo. Altresì prorogate dovrebbero essere, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023, le norme “emergenziali” temporanee in materia di sospensione dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Si dovrebbe infine introdurre la possibilità - per le imprese che applicano i principi contabili nazionali ed internazionali e con deroga a tali principi limitata alle spese per l’energia elettrica sostenute nel 2022 e nel 2023 - di capitalizzare questi costi in bilancio in dieci quote annuali di ammortamento, ferma restando la deducibilità fiscale nei soli periodi d’imposta 2022 e 2023. In materia di welfare aziendale, positivo l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits da 600 a 3mila euro, anche se sarebbe opportuno prolungare la possibilità di utilizzo di tale beneficio per un periodo di tempo più ampio. In tal modo verrebbe sicuramente rinforzata la misura consolidandone l’utilità, con una incidenza positiva sulle aziende e su tutti i destinatari della stessa. D’altra parte, condivisibile è l’estensione fino alla fine del corrente anno degli interventi straordinari di riduzione delle accise e dell’applicazione dell’aliquota Iva al 5 per cento sul metano per autotrazione anche se, in un’ottica di medio periodo, l’emergenza in corso solleciterebbe l’esigenza di un riordino del prelievo fiscale sul settore, che ne allevi il significativo carico. Da ultimo, bene la limitazione dei sostegni previsti per l'autotrasporto alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia. Per rendere operativa la misura, occorre, però, prevedere esplicitamente la possibilità di fruizione del beneficio da parte delle imprese, attraverso lo strumento del credito d'imposta. (Rin)