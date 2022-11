Libano: delegazione Congresso Usa, "è imperativo" eleggere il capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano è imperativo eleggere un nuovo presidente della Repubblica, dopo la conclusione del mandato di Michel Aoun lo scorso 31 ottobre. E’ l’invito lanciato oggi dai membri del Congresso degli Stati Uniti, Mark Takano, Colin Allred e Katie Porter, in visita nel Paese dei cedri. La delegazione statunitense ha incontrato questa mattina il ministro degli Esteri del Libano uscente, Abdallah Bou Habib, il premier Najib Miqati, e il presidente del parlamento, Nabih Berri, accompagnata dall’ambasciatrice degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea. Nel corso del colloquio con Miqati, la delegazione Usa “si è congratulata per il successo relativo alla firma dell’accordo sulla demarcazione del confine marittimo con Israele”, raggiunto lo scorso ottobre. In un comunicato stampa del governo libanese si legge che i membri del Congresso hanno accolto con favore “gli sforzi per portare a compimento i disegni di legge richiesti dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che sono stati trasferiti al parlamento, auspicando che vengano adottati il prima possibile”. Per la delegazione del Congresso Usa “i deputati e i politici libanesi devono compiere tutti gli sforzi per riportare il Libano sulla strada dello sviluppo, che non può essere raggiunto combattendo la corruzione e adottando le riforme richieste dall’Fmi”. Dopo sette sessioni del parlamento dedicate all'elezione del nuovo presidente, i deputati non hanno trovato il successore di Aoun. (Lib)