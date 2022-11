Nato: Stoltenberg, Romania fornisce grande contributo all'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania fornisce un grande contributo alla Nato in una fase difficile. Lo ha affermato oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando a Bucarest in conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente romeno Klaus Iohannis. Il segretario generale ha sottolineato l’impegno di Bucarest ad aumentare le spese per la difesa oltre il 2 per cento del Pil. Nell’incontro odierno è stata discussa l’importanza strategica del Mar Nero e le sfide poste dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ha proseguito Stoltenberg. “La Nato è qui e farà quanto necessario per difendere gli Alleati”, ha aggiunto. Stoltenberg ha poi ricordato la “generosità” della Romania nell’accogliere i profughi dall’Ucraina e dare sostegno al Paese. “Non possiamo permettere a Putin di vincere, dando un segnale a tutti i leader autoritari” di poter usare impunemente la violenza per ottenere i propri obiettivi. (Rob)