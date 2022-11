Difesa Crosetto incontra in Qatar ministro Esteri Doha e militari italiani operazione Orice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato oggi, nell’ambito della sua visita in Qatar, il vicepremier e ministro degli Affari esteri dell’emirato del Golfo, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. Durante il lungo colloquio, i due ministri hanno parlato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e del quadro di sicurezza della regione. Successivamente, nella base militare di Al Qaqaa e a bordo di Nave Thaon di Revel, il ministro ha incontrato, i militari del Contingente italiano impegnati nell' "Operazione Orice" in Qatar a cui ha rivolto il suo messaggio sottolineando che: "Gli italiani sono fieri del vostro lavoro e di come state rappresentando la nostra Nazione. Ho ricevuto parole di grande apprezzamento per il vostro operato e la vostra competenza, frutto della professionalità acquisita dalle Forze armate nelle Missioni di pace". Nell'ambito della visita, il ministro Crosetto ha assistito ad una dimostrazione delle capacità esprimibili dal contingente italiano, terrestre e navale, in termini di difesa e sicurezza. (segue) (Res)