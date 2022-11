Difesa Crosetto incontra in Qatar ministro Esteri Doha e militari italiani operazione Orice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Crosetto ha incontrato il vicepremier e ministro della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohammed Al Attiya, il quale ha espresso parole di ammirazione per il lavoro svolto dai militari italiani e per il supporto fornito dall'Italia. Il ministro Crosetto al termine del colloquio ha poi sottolineato: "Un rapporto antico, quello tra Italia e Qatar, che prosegue per rafforzare la collaborazione nel campo della difesa e della sicurezza". Le Forze armate italiane partecipano alla missione bilaterale di supporto alle Forze armate del Qatar per la sicurezza dei Mondiali di calcio con 560 militari (con personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dei Carabinieri), 46 mezzi terrestri, un mezzo navale e un elicottero. Due sono le Task Force italiane schierate, una terrestre e una marittima, con al comando rispettivamente il generale di brigata Giuseppe Bossa e il capitano di fregata Emanuele Morea. Il Qatar, in occasione della manifestazione, ha costituito una Task Force di circa 5.000 uomini, a cui si aggiungono i contingenti militari internazionali. Oltre a quelle italiane, sono mobilitate anche forze militari di altri Paesi tra cui Francia, Pakistan, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. (Res)