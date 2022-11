Lombardia: Pazzali (Fiera Milano), lavoriamo per progettare futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lavoriamo oggi per il futuro ma certamente il costo dell’energia e dell’inflazione stanno uccidendo alcune realtà” produttive italiane. Lo ha affermato Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. Come Fiera “siamo uno strumento formidabile di politiche industriali e territoriali” ha aggiunto Pazzali ricordando che “le sfide dei prossimi 10 anni sono molto importanti”. Ci saranno “300 milioni di investimento che sonderemo nel più breve tempo e nel miglior modo possibile”. (Rin)