Sud: Carfagna, servono investimenti e politiche di sviluppo, Stato ha strumenti per realizzarli

- "Il rapporto Svimez 2022 ripropone la necessità di puntare sul Sud, con investimenti e politiche di sviluppo, perché se il Sud frena l'Italia non riparte. La prospettiva di un 2023 di recessione per le regioni meridionali e l'allarme per la messa a terra dei progetti del Pnrr devono spingere il governo ad utilizzare ogni strumento a disposizione per realizzare il Piano". Lo dice Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione ed ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Se le amministrazioni locali sono fragili - prosegue - si usino i poteri di affiancamento o addirittura sostitutivi che sono stati previsti e codificati. È tempo di rimboccarsi le maniche per realizzare ciò che insieme all'Europa abbiamo progettato, finanziato e promesso a venti milioni di cittadini: asili, scuole, tempo pieno, infrastrutture, alta velocità, Zone economiche speciali. Abbiamo le risorse, abbiamo il dovere di scegliere la via dell'impegno al posto di quella del disfattismo: l'occasione non può essere persa", conclude Carfagna. (Rin)