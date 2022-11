Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), Lombardia punto partenza per nuovo modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è un punto di riferimento a livello internazionale e la tradizione della Lombardia deve essere un punto di partenza per un nuovo modello agricolo italiano ed europeo”. Ne è convinto Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, intervenuto oggi nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. Un’agricoltura diversa “sarà necessaria e sarà necessaria costruirla insieme”, ha aggiunto Giansanti, secondo cui “proprio in Lombardia si deve cominciare a costruire questo modello”. (Rin)