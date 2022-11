Romania: Iohannis, posizione Nato sul Fianco orientale è molto rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania continuerà a dare un contributo sostanziale alla difesa collettiva della Nato. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis in conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg in vista in Romania. "Oggi abbiamo valutato la situazione generata dall'aggressione russa all'Ucraina, con particolare attenzione al fianco orientale e al Mar Nero. Ho sottolineato la necessità di attuare quanto prima le decisioni adottate al vertice della Nato. Abbiamo ribadito l'importanza di rendere operative le decisioni di Madrid il più rapidamente possibile. La Romania continuerà a dare un contributo sostanziale alla difesa collettiva della Nato", ha detto Iohannis. "Insieme al segretario generale, ho preso atto dei sostanziali progressi compiuti a livello dell'Alleanza negli ultimi 10 mesi. Abbiamo una posizione della Nato significativamente rafforzata sul fianco orientale. La Nato e gli alleati hanno dispiegato forze significative in Romania, tanto che attualmente ospitiamo circa 5 mila soldati alleati. Ringrazio tutti gli alleati per la solidarietà dimostrata durante questo periodo, inclusi gli Stati Uniti, per l'importante contributo alla sicurezza della Romania", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)