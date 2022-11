Legge Bilancio: Floridia (M5s), su Pos ennesimo passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se confermata, la norma che elimina le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti digitali sotto i 60 euro rappresenterebbe una misura irragionevole, insensata, discriminatoria, perché non aiuta in alcun modo chi vuole pagare in contanti ma danneggia chi preferisce i pagamenti digitali, e soprattutto che strizza per l'ennesima volta l'occhio all'evasione fiscale. Mentre il mondo civilizzato va nella direzione della trasparenza e della comodità delle transazioni, grazie a Giorgia Meloni e al suo governo l'Italia compie l'ennesimo passo indietro". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Rin)