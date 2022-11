Algeria-Tunisia: colloquio fra i premier ad Algeri, focus su cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Algeria, Aimen Benabderrahmane, ha ricevuto oggi presso il Palazzo del governo l'omologo della Tunisia, Najla Bouden, in visita di lavoro di un giorno ad Algeri. Durante i colloqui, le parti hanno evidenziato la profondità delle relazioni fraterne e di solidarietà che legano i due Paesi e i rispettivi popoli. Benabderrahmane e Bouden hanno esaminato le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale alla luce delle direttive dei vertici dei due Paesi. I capi degli esecutivi di Algeri e Tunisi hanno rinnovato, inoltre, la determinazione nell'attivare i meccanismi di cooperazione bilaterale, per garantire il seguito dei diversi progetti congiunti e promuovere gli scambi economici, in particolare in occasione dei prossimi progetti bilaterali, sulla scia degli esiti della Commissione mista algero-tunisina. L'incontro si è svolto alla presenza del ministro degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'Estero algerino, Ramtane Lamamra. (Tut)