Ucraina: Stoltenberg, guerra potrebbe concludersi al tavolo negoziale ma bisogna sostenere Kiev

- La guerra in Ucraina potrebbe concludersi al tavolo negoziale, ma l’evoluzione delle trattative sarà condizionata dalla situazione sul campo di battaglia. Lo ha affermato oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando a Bucarest in conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente romeno Klaus Iohannis. “Il compito della Nato è continuare a sostenere l’Ucraina e non tirarsi indietro”, ha aggiunto Stoltenberg. (Rob)