Piemonte: assessore Sanità, a breve presentazione del Piano di assistenza territoriale

- A breve la Giunta presenterà al Consiglio regionale il Piano sull’assistenza territoriale, su cui si baserà il futuro assetto delle prestazioni in Piemonte. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi in quarta Commissione, presieduta dal vicepresidente Domenico Rossi e riunita per l’espressione del parere consultivo sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2023-2025. “I tempi di discussione, saranno purtroppo molto stretti perché entro il 15 dicembre dovrà essere approvato e inoltrato ad Agenas - ha continuato Icardi -. Gli standard pre-Covid prevedevano un numero di posti letto di terapia intensiva pari a 0,07 ogni 1.000 abitanti, circa 320 in Piemonte. La pandemia ha reso necessario incrementare gli standard allo 0,14 ogni mille abitanti e ridefinire i percorsi in ambito emergenziale. (segue) (Rpi)