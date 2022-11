Piemonte: assessore Sanità, a breve presentazione del Piano di assistenza territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le Aziende hanno iniziato i lavori e al momento sono stati realizzati 77 posti letto in terapia intensiva e 127 in terapia semintensiva, per un totale di 204 posti letto che saranno ulteriormente incrementati di una quarantina di unità entro la fine del 2022. Entro la prima metà del 2023 si raggiungerà il numero programmato. In Piemonte sono state individuate 91 Case, 31 Ospedali di comunità e 43 Centrali operative e verranno finanziate 82 case con i fondi del Pnnr. Delle 9 che rischierebbero di rimanere fuori, 4 verranno finanziate tramite Inail e 5 con procedura prevista dalla della legge finanziaria 67/88 su edilizia e patrimonio sanitario", ha concluso Icardi. (Rpi)