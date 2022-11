Sanità: Bonaccini, su fondi copertura spese confido nella responsabilità del governo e Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Universale, forte, territoriale e a guida pubblica. Perché un povero venga curato come un ricco. Per questo confido nel senso di responsabilità del governo e delle Regioni stesse: insieme ci stiamo confrontando sui fondi necessari alla copertura delle spese che sostenute per far fronte alla pandemia e al caro bollette, che rischiano di mettere in ginocchio proprio chi ha più sanità pubblica". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi ad una iniziativa unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Bologna dedicata proprio alla sanità.(Rin)