Irlanda: autorità privacy impone multa da 265 milioni di euro a Facebook

- L'autorità per la tutela della privacy dei dati in Irlanda ha imposto una multa da 265 milioni di euro contro Facebook, a seguito di una indagine in merito alla raccolta di informazioni personali che sono rimaste disponibile online. A Facebook è stato inoltre ordinato di adottare una serie di misure correttive rispetto al trattamento dei dati. In totale le multe comminate dai regolatori irlandesi verso il gruppo Meta ammontano a quasi un miliardo di euro, dopo altre tre imposte dal Data Privacy Commissioner (Dpc) di Dublino. A settembre Instagram aveva ricevuto una multa da 405 milioni di euro, su cui Meta intende fare ricorso. (Rel)