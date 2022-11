Usa: Hawaii, il più grande vulcano attivo del mondo erutta per la prima volta dal 1984

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vulcano Mauna Loa, il più grande al mondo, ha iniziato oggi a eruttare per la prima volta dal 1984, mettendo in allerta le autorità delle isole Hawaii, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto l’Istituto geologico Usa (Usgs), secondo cui l’eruzione è al momento limitata all’area della sommità del vulcano. Già ieri l’Usgs aveva diramato un’allerta per i residenti della “Isola grande”, invitandoli a rivedere le procedure di emergenza e a tenersi in contatto con l’ufficio informazioni della Protezione civile delle Hawaii. La possibilità di un’eruzione del Mauna Loa era stata tuttavia anticipata già a ottobre dalle autorità locali.(Was)