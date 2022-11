Regno Unito: “The Times”, importante donatore dei conservatori mantiene rapporti con Rosneft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Murtaza Lakhani, un commerciante di petrolio canadese-pakistano e donatore del Partito conservatore, ha mantenuto stretti legami con il Cremlino anche dopo l’invasione dell’Ucraina. È quanto rivela un’indagine del quotidiano “The Times”, che fa riferimento alle attività di Lakhani, noto per aver donato al partito 500 mila sterline nel 2019 attraverso la sua compagnia Mercantile & Maritime Uk prima della vittoria elettorale di Boris Johnson. Cetracore, una società austriaca di cui Lakhani possiede la maggioranza, ha acquistato dieci carichi di prodotti petroliferi ad agosto da Rosneft, la compagnia petrolifera statale russa, secondo alcuni dati di cui il “Times” e l'organizzazione investigativa SourceMaterial sono entrati in possesso. Un'altra delle aziende di Lakhani, la Mercantile & Maritime con sede a Singapore, ha investito lo scorso anno nel vasto progetto Vostok Oil di Rosneft, che mira a sviluppare nuovi giacimenti petroliferi nella Siberia settentrionale. Al momento non è chiaro se l'attuale commercio di prodotti petroliferi russi, o gli investimenti di Mercantile & Maritime in Russia, pongano la compagnia in violazione degli attuali regimi sanzionatori britannici, dell'Ue o di Singapore. I divieti del Regno Unito e dell'Ue sul commercio di petrolio russo entrano in vigore alla fine dell'anno. Tuttavia, le compagnie petrolifere britanniche come Bp e Royal Dutch Shell hanno interrotto il commercio di petrolio russo poco dopo l'inizio della guerra.(Rel)