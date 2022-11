Etiopia: portavoce tigrini, i militari eritrei sono ancora in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari eritrei sono ancora attivamente coinvolti nella guerra del Tigrè, nonostante la firma di cessate il fuoco conclusa fra il governo etiope ed il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) a Pretoria, in Sudafrica, e finalizzata a Nairobi, in Kenya. Lo dichiara il Tplf, che tramite il suo portavoce Getachew Reda ha denunciato il proseguire di attacchi contro i civili per mano dell'esercito eritreo nelle aree interessate dal conflitto. "Mentre le nostre forze stanno facendo di tutto per onorare la loro parte di impegno assunto a Pretoria e Nairobi, le forze eritree sono ancora su tutte le furie, uccidendo bambini e donne a volontà, saccheggiando e distruggendo proprietà a piacere", ha scritto Reda su Twitter, affermando che dallo scorso maggio a oggi le truppe di Asmara "hanno giustiziato sommariamente centinaia di donne e bambini". "È ovvio che gli eritrei non hanno alcun interesse per qualsiasi accordo pacifico tra il governo centrale e (l'amministrazione del) Tigrè, perché questo ostacolerebbe i loro nefasti piani nel Corno", ha aggiunto il portavoce, che ha partecipato alla delegazione tigrina presente ai negoziati. (segue) (Res)